Igli Tare, ex direttore sportivo di Lazio e Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati in Albania con l’accusa di riciclaggio. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle accuse o le procedure in corso. Tare non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Guai in vista per Igli Tare, ex direttore sportivo di Lazio e Milan, finito nell’occhio del ciclone nel suo Paese d’origine con l’accusa di riciclaggio. A riportarlo sono diverse fonti italiane, tra cui Il Messaggero e La Stampa. Igli Tare indagato: i dettagli. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata ( Spak ), il suo nome risulta tra quelli indagati nell’ambito di un’indagine più ampia che coinvolge anche l’ex vice primo ministro albanese Belinda Balluku. Le ipotesi di reato contestate includono presunti episodi di riciclaggio e corruzione. L’inchiesta ruota attorno a una villa situata sulla costa ionica dell’Albania, inserita in un complesso turistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilnapolista.it - Igli Tare, ex ds del Milan, indagato in Albania per presunto riciclaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Igli Tare indagato, guai per l’ex ds di Milan e Lazio: l’inchiesta in Albania per riciclaggio e l’interrogatorio di sei oreIgli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato ascoltato in Albania in un’indagine per riciclaggio.

Igli Tare indagato per riciclaggio in Albania, nel mirino la villa offerta all'ex vicepremier Belinda BallukuUn ex dirigente di club di calcio è sotto indagine in Albania per riciclaggio e corruzione.

Temi più discussi: Rivoluzione Milan, il retroscena sul gol di Saelemaekers: esultava solo Tare; Atalanta, Giuntoli è il nuovo ds: il comunicato; Rivoluzione Milan: fuori Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Cardinale riparte da Ibra; Il Milan riparte da zero: la crisi ciclica di un modello di business scollegato dal successo sportivo.

Igli Tare indagato, guai per l'ex ds di Milan e Lazio: l'inchiesta in Albania per riciclaggio e l'interrogatorio di sei ore x.com

[AC Milan] Con effetto immediato, ci separiamo dal CEO Giorgio Furlani, dal Direttore Sportivo Igli Tare, dal Capo Allenatore Massimiliano Allegri e dal Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. reddit

Guai in patria per l'ex ds di Lazio e Milan Igli Tare: è accusato di riciclaggio e corruzione, la ricostruzioneSono settimane complicate per Igli Tare, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti, è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell’ambito dell’inchie ... msn.com

Igli Tare indagato per riciclaggio, le notizie e le ricostruzioni: cosa sappiamo finoraIgli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato interrogato per oltre 6 ore sul caso Balluku, un'inchiesta su un giro di riciclaggio di ... fanpage.it