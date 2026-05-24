Il futuro di Igli Tare potrebbe essere influenzato dalla conferma di Allegri come allenatore del Milan. La decisione di mantenere Allegri potrebbe ridurre le possibilità di Tare di lasciare il club, anche se il suo nome era stato associato a diverse offerte. Nel frattempo, il club francese Nizza sta puntando direttamente a Geoffrey Moncada, senza coinvolgere altre figure. A oggi, non ci sono conferme ufficiali sulle mosse future di Tare o su eventuali trattative.

? Domande chiave Come influenzerà la conferma di Allegri il futuro di Igli Tare?. Perché il Nizza sta puntando direttamente a Geoffrey Moncada?. Chi deciderà le sorti del management sportivo dopo il campionato?. Quali conseguenze avrà la possibile uscita di Furlani sulla società?.? In Breve Moncada respinge l'interesse del Nizza per restare al San Siro. L'eventuale uscita di Furlani complica le manovre estive di Gerry Cardinale. La decisione finale spetta a Cardinale dopo la sfida contro il Cagliari. La stabilità del reparto sportivo dipende dal risultato della domenica prossima. Il futuro di Igli Tare al Milan subisce un improvviso cambio di rotta in vista della conclusione del campionato, mentre la possibile conferma di Massimiliano Allegri come guida tecnica potrebbe bloccare l’uscita del direttore sportivo albanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, l’effetto Allegri potrebbe frenare l’addio di Igli Tare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri espulso nel finale di gara

Notizie e thread social correlati

Milan nel caos, la mossa estrema di Igli Tare. E gira una voce...Il Milan si trova davanti a una fase difficile e il direttore sportivo ha annunciato l’intenzione di adottare misure drastiche, inclusa la...

Milan, Tare e Allegri verso l’addio: i possibili sostitutiIl Milan si prepara a un cambio di guida tecnica, con Tare e Allegri che sembrano vicini alla separazione dalla società.

Temi più discussi: D'Amico piace al Milan, Giuntoli alla Dea. E poi Manna, Tare, Giaretta: effetto domino tra i ds; Dubbio Allegri: restare o non restare? Se l'obiettivo Champions verrà raggiunto, il Milan difficilmente cambierà guida tecnica; Di Marzio: Tare lascerà il Milan, futuro di Allegri e Furlani incerto; Milan, spunta il nome di Conte per il post-Allegri: ecco cosa sta succedendo.

Milan, intreccio Allegri Tare: la conferma del tecnico può ribaltare i piani, futuro dirigenziale in sospeso. Cosa può succedereMilan, intreccio Allegri Tare: la conferma del tecnico può ribaltare i piani, futuro dirigenziale in sospeso. Cosa può succedere Il Milan è atteso oggi da una s ... calcionews24.com

L'addio di Furlani cambia il destino di Tare al Milan? La situazioneCon l'addio di Furlani, potrebbe cambiare il destino al Milan di Igli Tare che potrebbe restare al suo posto. Allegri e la squadra sono con lui ... milannews.it