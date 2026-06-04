Ieri in Campania | scelto il nuovo DG del Ruggi di Salerno

Ieri in Campania è stato nominato il nuovo direttore generale dell'ospedale Ruggi di Salerno. La nomina è stata ufficializzata nel corso di una riunione straordinaria. La decisione segue un bando pubblico pubblicato nelle settimane precedenti. La nomina avviene in un momento di riorganizzazione della gestione sanitaria locale. La figura scelta subentra a quella precedente, che aveva lasciato l’incarico alcuni mesi fa. La comunicazione della nomina è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 3 giugno 2026. Avellino – C’era anche la nota performer e attivista Valentina Nappi questo pomeriggio in Piazza Libertà ad Avellino, per sostenere il banchetto di raccolta firme promosso da Radicali Italiani, Giovani Democratici. L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: raggiungere 50.000 firme a livello nazionale per presentare una legge di iniziativa popolare e cancellare definitivamente la cosiddetta “Tassa Etica”. (LEGGI QUI) Benevento – Per la Corte dei Conti della Campania avrebbe attestato falsamente per anni la propria presenza in servizio, percependo stipendi, straordinari e indennità non dovuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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