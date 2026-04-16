Ieri in Campania | tiene il campo largo ad Avellino scelto il candidato sindaco San Carlo 12 indagati

Ieri in Campania si sono registrate diverse notizie di rilievo. A Avellino è stata scelta la candidatura dell’avvocato Nello Pizza per le prossime elezioni comunali, dopo un processo di accordi e consultazioni durato diversi mesi. Nel frattempo, a San Carlo, sono stati iscritti nel registro degli indagati dodici persone in relazione a un’indagine in corso. Questi eventi si inseriscono nel quadro delle attività politiche e giudiziarie della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 15 aprile 2026. Avellino – Dopo un travaglio durato mesi, e nemmeno indolore, il campo largo di Avellino annuncia la candidatura dell’avvocato Nello Pizza alla carica di Sindaco per le imminenti amministrative. La decisione è stata formalizzata a seguito della direzione provinciale del PD, rinviata a quarantott’ore fa, e per fare in modo che la coalizione non si spaccasse. (LEGGI QUI) Benevento – “In merito all’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 ‘Telesina’, si rappresenta che l’opera riveste un elevato valore strategico per il sistema infrastrutturale nazionale”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: tiene il campo largo ad Avellino, scelto il candidato sindaco. San Carlo, 12 indagati Notizie correlate Avellino, Todisco rompe il silenzio: «Il Pd non ha ancora scelto il candidato sindaco né condiviso un percorso nel Campo Largo»Francesco Todisco, esponente del Partito Democratico di Avellino, ha diffuso una dichiarazione pubblica in vista delle prossime elezioni... Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindacoAVELLINO – È l’avvocato Nello Pizza il candidato sindaco del campo largo alle prossime elezioni amministrative di Avellino. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Anci, sfida sicurezza: più vigili e telecamere; Ieri in Campania: tiene il campo largo ad Avellino, scelto il candidato sindaco. San Carlo, 12 indagati. San Carlo, Macciardi sovrintendente: il Tar della Campania fissa l' udienza il17 dicembreIl Tar Campania ha fissato l'udienza di merito per discutere del ricorso presentato, lo scorso mese di agosto, dal sindaco di Napoli e preso della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, ... ilmattino.it