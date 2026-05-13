Ieri in Campania si sono registrate due notizie principali. A Benevento si attende l’annuncio ufficiale del nuovo Arcivescovo, mentre ad Avellino il Catanzaro ha conquistato la semifinale playoff battendo l’Avellino 3-0 al Ceravolo, ottenendo così il pass per la sfida contro il Palermo. Entrambi gli eventi sono stati segnalati come i momenti più rilevanti della giornata nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 12 maggio 2026. Avellino – Il Catanzaro vola in semifinale playoff con una prova di forza al Ceravolo: 3-0 all’ Avellino e pass per la sfida contro il Palermo. Dopo un primo tempo combattuto, deciso dal guizzo di Pontisso al 41’, i giallorossi hanno gestito il vantaggio con ordine, respingendo i tentativi irpini e crescendo nella ripresa. Il gol annullato a Di Francesco non ha frenato la squadra di casa, che nel finale ha chiuso i conti con Cassandro, servito da Favasuli, e con il rigore trasformato da Iemmello in pieno recupero. (LEGGI QUI) Benevento – Manca solo l’ufficialità che dovrebbe essere sancita domani, ma può dirsi fatta la nomina di Michele Autuoro a nuovo Arcivescovo di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento aspetta l’annuncio del nuovo Arcivescovo

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