La Fondazione Del Vecchio si è astenuta sull’approvazione dei revisori dei conti dell’Istituto europeo di oncologia. Nel 2018, il patron di Luxottica aveva proposto un investimento di 500 milioni di euro per trasformare l’istituto in un campus medico-scientifico integrato. La decisione ha riacceso le tensioni tra i soci, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dell’astensione.

Si riaccendono gli animi tra i soci dell'Istituto europeo di oncologia. Nel 2018 il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, aveva messo sul tavolo un piano da 500 milioni per trasformarlo in un campus medico-scientifico integrato. Per sostenerlo aveva donato alla sua Fondazione una parte significativa del suo patrimonio. Ma il progetto si era scontrato con il niet dell'allora ad di Mediobanca (primo socio dello Ieo con il 25,3%), Alberto Nagel. Ora, a quasi nove mesi dall'uscita di Nagel da Piazzetta Cuccia conquistata da Mps, il progetto sta tornando in auge sotto la regìa del presidente di Delfin, Francesco Milleri.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ieo, la Fondazione Del Vecchio si astiene sui revisori dei conti

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