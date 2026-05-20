Revisori dei conti nelle scuole il MIM aggiorna gli incarichi per il triennio 2025-2028
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un decreto che assegna nuovi incarichi di revisore dei conti presso le scuole per il triennio 2025-2028. Il decreto, numero 88, è stato firmato il 18 maggio 2026 e riguarda la nomina di rappresentanti del Ministero nelle istituzioni scolastiche. Questi incarichi sono stati aggiornati e distribuiti in vista del nuovo periodo di riferimento. La procedura coinvolge specifici soggetti designati dal Ministero per garantire la supervisione finanziaria delle scuole.
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato il Decreto ministeriale n. 88 del 18 maggio 2026, con cui assegna nuovi incarichi di revisore dei conti in rappresentanza del MIM presso le istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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