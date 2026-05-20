Revisori dei conti nelle scuole il MIM aggiorna gli incarichi per il triennio 2025-2028

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un decreto che assegna nuovi incarichi di revisore dei conti presso le scuole per il triennio 2025-2028. Il decreto, numero 88, è stato firmato il 18 maggio 2026 e riguarda la nomina di rappresentanti del Ministero nelle istituzioni scolastiche. Questi incarichi sono stati aggiornati e distribuiti in vista del nuovo periodo di riferimento. La procedura coinvolge specifici soggetti designati dal Ministero per garantire la supervisione finanziaria delle scuole.

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