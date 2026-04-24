Scontro sui conti del Carnevale Civitonico | Buco da 150mila euro ma la Fondazione smentisce

A Civita Castellana si apre un confronto acceso sui conti del Carnevale Civitonico, con accuse di un buco di circa 150 mila euro. La Fondazione coinvolta ha però negato le affermazioni, affermando che le cifre non sono corrette. Nel frattempo, il tema diventa protagonista del dibattito pubblico, mentre si avvicinano le elezioni comunali. La questione dei bilanci resta al centro delle discussioni tra opposizioni e amministrazione.

Clima rovente da campagna elettorale a Civita Castellana e al centro del dibattito finiscono i numeri del Carnevale. A sollevare il polverone sono Simone Brunelli, Alfredo Censi e Daniele Ceccani, schierati a sostegno di Danilo Corazza sindaco. Secondo quest'ultimi, i conti della Fondazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sequestro da 150mila euro a pregiudicato: colpiti immobili, conti e societàTarantini Time Quotidiano Sequestro patrimoniale da circa 150mila euro eseguito nella mattinata di oggi dagli investigatori della Divisione... Sanità lombarda, l'allarme sul "buco" da 1,6 miliardi: la verità di Bertolaso sui conti. Opposizioni non soddisfatte"Bilanci in ordine, ma ci sono punti critici": l'assessore risponde ai dubbi sul maxi-deficit e avverte sui costi del personale Pnrr.