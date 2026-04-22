Donne al sicuro a Rodi Garganico | inaugurato il nuovo sportello antiviolenza

Oggi a Rodi Garganico è stato aperto uno sportello dedicato alle donne vittime di violenza presso la Casa della Comunità. L’evento, promosso dall’Asl Foggia, mira a offrire un punto di riferimento sul territorio per chi cerca assistenza e supporto. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo operatori e rappresentanti locali. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di rafforzamento dei servizi di assistenza alle donne.

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