Inaugurato il nuovo lungolago da 8,3 milioni di euro atteso da 18 anni
Dopo diciotto anni di attese, modifiche e varianti, è stato inaugurato il nuovo lungolago, un progetto dal valore di 8,3 milioni di euro. La prima proposta risale al 2008, e da allora sono passati quasi due decenni di lavori e cambiamenti. Ora l’opera è stata completata e aperta al pubblico, segnando la conclusione di un percorso lungo e spesso travagliato. La struttura si estende lungo la riva del lago, offrendo nuovi spazi e servizi per cittadini e visitatori.
Chi è nato nel 2008, cioè da quando se ne parlò la prima volta, ha fatto in tempo a diventare maggiorenne: infinite attese, modifiche e varianti ma dopo 18 anni l'opera è finalmente compiuta. Per la città di Desenzano è una data che rimarrà nella storia: giovedì 21 maggio è stato inaugurato il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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