Inaugurato il nuovo lungolago da 8,3 milioni di euro atteso da 18 anni

Dopo diciotto anni di attese, modifiche e varianti, è stato inaugurato il nuovo lungolago, un progetto dal valore di 8,3 milioni di euro. La prima proposta risale al 2008, e da allora sono passati quasi due decenni di lavori e cambiamenti. Ora l’opera è stata completata e aperta al pubblico, segnando la conclusione di un percorso lungo e spesso travagliato. La struttura si estende lungo la riva del lago, offrendo nuovi spazi e servizi per cittadini e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui