Idrogeno e batterie più economiche | brevettato materiale che sostituisce i metalli preziosi

Notizia in breve

Un gruppo di ricercatori ha depositato un brevetto per un nuovo materiale leggero e poroso, privo di metalli preziosi, che si propone come alternativa nei settori dell’idrogeno e delle batterie. Il materiale è stato sviluppato presso un istituto di ricerca e l’università locale, con la partecipazione di un professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui possibili utilizzi specifici del nuovo composto.