Idrogeno e batterie più economiche | brevettato materiale che sostituisce i metalli preziosi
Un gruppo di ricercatori ha depositato un brevetto per un nuovo materiale leggero e poroso, privo di metalli preziosi, che si propone come alternativa nei settori dell’idrogeno e delle batterie. Il materiale è stato sviluppato presso un istituto di ricerca e l’università locale, con la partecipazione di un professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui possibili utilizzi specifici del nuovo composto.
LECCE – Un materiale leggero, poroso e privo di metalli preziosi. È il cuore del brevetto depositato da un gruppo di ricercatori di Enea e Università del Salento, tra i quali il professor Claudio Mele, del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. All’ateneo leccese è riconosciuta una quota. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Green Energy Storage dévoile une batterie manganèse-hydrogène pour le stockage longue durée
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