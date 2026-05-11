La Hyundai NEXO è un SUV alimentato ad idrogeno, progettato per offrire un’alternativa alle auto con motori a batteria. Si parla spesso di come l’idrogeno possa permettere di coprire lunghe distanze senza i limiti delle batterie, e di quanto tempo richieda il rifornimento ai distributori. Questi aspetti vengono analizzati come possibili soluzioni ai problemi di autonomia e di tempi di rifornimento delle auto elettriche.

? Punti chiave Come può l'idrogeno superare i limiti delle batterie nei lunghi viaggi?. Quanto tempo serve davvero per rifornire la NEXO ai distributori?. Dove si troveranno i nuovi impianti per l'idrogeno in Lombardia e Piemonte?. Perché questa tecnologia potrebbe cambiare il futuro della mobilità nazionale?.? In Breve Motore da 150 kW con 204 cavalli e 350 Nm di coppia.. Autonomia di 826 km WLTP con rifornimento in 5 minuti a 700 bar.. Bagagliaio da 510 litri estendibile a 1.630 litri con sedili abbattuti.. Nuovi impianti idrogeno previsti a Tortona, Carugate e Rho tramite piano SerraH2Valle.. La nuova Hyundai NEXO percorre i tratti stradali tra Lombardia e Piemonte offrendo una soluzione di mobilità che integra l’idrogeno per superare i limiti cronici delle batterie tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hyundai NEXO: il SUV all’idrogeno che sfida i limiti delle batterie

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