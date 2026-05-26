Crisi Realco i lavoratori del magazzino entrano in stato di agitazione | Tutelare 1.500 posti di lavoro

Notizia in breve

I lavoratori del magazzino Realco di Parma e di Reggio Emilia sono entrati in stato di agitazione e hanno proclamato uno sciopero, su richiesta del sindacato Si Cobas. La protesta mira a tutelare circa 1.500 posti di lavoro. La mobilitazione coinvolge i dipendenti che chiedono garanzie sul futuro occupazionale e protestano contro eventuali rischi di licenziamenti. La situazione si è sviluppata dopo le richieste di tutela avanzate dai lavoratori e dal sindacato.