Crisi Realco i lavoratori del magazzino entrano in stato di agitazione | Tutelare 1.500 posti di lavoro
I lavoratori del magazzino Realco di Parma e di Reggio Emilia sono entrati in stato di agitazione e hanno proclamato uno sciopero, su richiesta del sindacato Si Cobas. La protesta mira a tutelare circa 1.500 posti di lavoro. La mobilitazione coinvolge i dipendenti che chiedono garanzie sul futuro occupazionale e protestano contro eventuali rischi di licenziamenti. La situazione si è sviluppata dopo le richieste di tutela avanzate dai lavoratori e dal sindacato.
Il sindacato Si Cobas ha proclamato, su richiesta dei lavoratori del magazzino Realco di Parma e di un gruppo di lavoratori del magazzino di Reggio Emilia, lo stato di agitazione e lo sciopero. La decisione nasce “dalla totale assenza di informazioni certe sul loro futuro occupazionale, aggravata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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