Avellino Picone Liberi e Forti | Un Osservatorio comunale sul Lavoro per tutelare diritti e occupazione

Un rappresentante di un partito locale ha annunciato l’intenzione di istituire un Osservatorio comunale sul Lavoro ad Avellino. L’obiettivo è monitorare le questioni occupazionali e intervenire nelle vertenze più rilevanti sul territorio. La proposta prevede anche di costituirsi come parte coinvolta nelle principali controversie relative ai diritti dei lavoratori, con l’intento di tutelare gli occupati e cercare di prevenire eventuali criticità nel mondo del lavoro cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui