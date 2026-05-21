Avellino Picone Liberi e Forti | Un Osservatorio comunale sul Lavoro per tutelare diritti e occupazione
Un rappresentante di un partito locale ha annunciato l’intenzione di istituire un Osservatorio comunale sul Lavoro ad Avellino. L’obiettivo è monitorare le questioni occupazionali e intervenire nelle vertenze più rilevanti sul territorio. La proposta prevede anche di costituirsi come parte coinvolta nelle principali controversie relative ai diritti dei lavoratori, con l’intento di tutelare gli occupati e cercare di prevenire eventuali criticità nel mondo del lavoro cittadino.
“Tra le priorità della prossima amministrazione comunale di Avellino dovrà esserci un Osservatorio sul Lavoro e la volontà di costituirsi controparte in tutte le principali vertenze occupazionali del territorio cittadino, per difendere i diritti dei lavoratori e spendersi per evitare lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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