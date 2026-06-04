IA e Difesa | Trump firma l’ordine per nuovi visori e controlli

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha firmato un ordine per l’acquisto di nuovi visori di realtà aumentata prodotti da Anduril e Meta, destinati all’uso militare. I dispositivi saranno impiegati sul campo di battaglia e integrati nelle operazioni di difesa. La revisione delle autorizzazioni è stata abbreviata a 30 giorni, rispetto ai tempi precedenti. La decisione riguarda anche controlli più stretti sui prodotti tecnologici destinati all’esercito.

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Come cambierà il campo di battaglia con i nuovi visori Anduril-Meta?. Perché il governo ha ridotto i tempi di revisione a soli 30 giorni?. Quali rischi comporta la collaborazione volontaria tra aziende e cybersecurity?. Cosa accadrà se i nuovi worm potenziati dall'IA colpiranno i sistemi mondiali?.? In Breve Revisione modelli IA ridotta da 90 a 30 giorni prima del rilascio ufficiale. Anduril e Meta sviluppano visori AR per integrare soldati e droni. Quay Barnett promuove sinergia cibernetica tra operatori umani e macchine. 60% progetti data center per il 2027 ancora non avviati per resistenze locali. Trump firma il nuovo ordine sull’intelligenza artificiale e si apre la corsa agli occhiali intelligenti per la difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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