Il presidente francese ha annunciato che l’Unione europea riceverà nuovi fondi destinati alla difesa e all’intelligenza artificiale, senza ricorrere a ulteriori debiti. La proposta prevede l’utilizzo di risorse proprie dell’UE e di un debito comune per finanziare settori considerati strategici. Il piano è stato presentato durante una visita ufficiale in un paese membro dell’UE.

? Cosa sapere Macron propone ad Atene nuovi fondi europei per difesa e intelligenza artificiale.. La strategia punta su risorse proprie e debito comune per finanziare settori strategici.. Durante la conferenza stampa tenutasi ad Atene, Macron ha delineato una strategia per il bilancio dell’Unione Europea che punta sulla gestione pragmatica del debito comune e sulla ricerca di nuove entrate proprie. Il presidente francese ha espresso una posizione netta riguardo alla gestione delle risorse finanziarie europee, definendo irrazionale l’idea di dover rimborsare immediatamente le somme legate al Recovery. Secondo quanto emerso dal vertice greco, la proposta è quella di estendere la durata di tale debito o di procedere con una nuova emissione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Macron per l’UE: nuovi fondi per difesa e IA senza nuovi debiti

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