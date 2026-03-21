Trump firma ordine | licenze TV a rischio per Army-Navy

Il 21 marzo 2026 alle 16:19, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che attribuisce alla Commissione per le Comunicazioni Federali (FCC) maggiori poteri sulla gestione delle licenze televisive. La decisione riguarda in particolare la possibilità di intervenire sui palinsesti e sulle autorizzazioni delle emittenti televisive. La misura è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato stampa del governo.

Il 21 marzo 2026, alle ore 16:19, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che conferisce alla Commissione per le Comunicazioni Federali (FCC) nuovi poteri per gestire i palinsesti televisivi. Questa mossa mira a proteggere l’orario di trasmissione del gioco annuale tra Army e Navy, minacciando la revoca delle licenze dei broadcaster che programmino partite di football universitario in conflitto diretto con questa storica rivalità. La decisione segue una cerimonia al Palazzo Bianco dove è stato consegnato un trofeo alla squadra della Marina, vincitrice dell’edizione precedente. L’ordine indirizza specificamente il presidente... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump firma ordine: licenze TV a rischio per Army-Navy Articoli correlati Exclusive-Trump ally Prince sent men, drones to help Congo’s army secure strategic townThe AFC/M23 rebels briefly seized the city on the border with Burundi in December in a major blow to ongoing U. Leggi anche: Rai nella tempesta, dopo la bufera-Petrecca a rischio i diritti tv delle Atp Finals: Mediaset vicino alla firma Contenuti utili per approfondire Trump firma ordine licenze TV a rischio... Trump firma, TikTok passa in mani americane. E spunta un nuovo socio dagli EmiratiROMA – Non più cinese, sotto controllo americano, ma anche un po’ emiratina. Mentre Donald Trump firma l’ordine esecutivo che sancisce il passaggio delle attività Usa di TikTok in mani statunitensi, ... repubblica.it 'Trump a giorni firma l'ordine su TikTok, algoritmo in mani Usa'Donald Trump dovrebbe firmare in settimana l'ordine esecutivo per approvare l'accordo su TikTok. Lo riporta Axios citando alcune fonti. L'intesa prevede la creazione di una società americana che ... ansa.it