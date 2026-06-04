IA e biologia | i vertici tech chiedono leggi contro le armi bio

Notizia in breve

I vertici delle aziende tecnologiche hanno chiesto leggi per regolamentare le armi biologiche generate dall’intelligenza artificiale. Si indaga su come un software possa eludere i sistemi di screening genetico e su quali sequenze pericolose possano essere ordinate online senza controlli. Le preoccupazioni riguardano la facilità di accesso a materiale genetico potenzialmente dannoso e la possibilità di sviluppare armi biologiche attraverso strumenti digitali.