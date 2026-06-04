IA e biologia | i vertici tech chiedono leggi contro le armi bio
I vertici delle aziende tecnologiche hanno chiesto leggi per regolamentare le armi biologiche generate dall’intelligenza artificiale. Si indaga su come un software possa eludere i sistemi di screening genetico e su quali sequenze pericolose possano essere ordinate online senza controlli. Le preoccupazioni riguardano la facilità di accesso a materiale genetico potenzialmente dannoso e la possibilità di sviluppare armi biologiche attraverso strumenti digitali.
Come può un software eludere i sistemi di screening genetico? Quali sequenze pericolose possono essere ordinate online senza controlli? Chi deve rispondere legalmente della creazione di un patogeno artificiale? Cosa accade se l'IA abbassa la soglia per il bioterrorismo??? In Breve Ricercatori canadesi ricostruirono virus equino nel 2017 con ordini da 100.000 dollari. James Diggans e Geoff Ralston propongono controlli su fornitori e modelli IA. Disegno di legge bipartisan al . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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