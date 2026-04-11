A Roma, presso Palazzo Rospigliosi, la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ha presentato un progetto che prevede l’impiego dell’intelligenza artificiale per eliminare alcuni ostacoli burocratici. La strategia mira a semplificare le procedure legali e amministrative, con l’obiettivo di ridurre i tempi e l’onere delle pratiche amministrative. Il piano si inserisce in un percorso di innovazione volto a modificare le modalità di gestione delle normative.

A Roma, presso Palazzo Rospigliosi, la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha delineato una strategia per scardinare l’ostacolo della burocrazia attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Durante un incontro con il direttore Davide Desario presso la Scuola di Formazione Politica della Lega, l’esponente del governo ha presentato un piano volto a trasformare la normativa in uno strumento di certezza per cittadini e imprese, puntando sulla riduzione sistematica delle norme e sulla tutela delle nuove generazioni. L’intelligenza artificiale contro lo stalker normativo. Il labirinto di leggi che affligge il Paese non è solo un problema amministrativo, ma una presenza costante e oppressiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA contro lo stalker burocrazia: il piano per cancellare le leggi

Casellati: “Intelligenza artificiale per semplificare e dare certezze, burocrazia è stalker quotidiano”(Adnkronos) – "Sono stata la prima a lanciare il tema della Ia applicata alla semplificazione normativa perché è uno strumento straordinario.

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