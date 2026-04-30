L’era del Muskismo | quando i tech-magnate riscrivono le leggi

Negli ultimi anni, i leader delle aziende tecnologiche più grandi hanno assunto un ruolo sempre più influente nel plasmare le leggi e le norme che regolano il settore. Personaggi come i principali magnati della Silicon Valley sono coinvolti in iniziative che vanno oltre l’ambito aziendale, influenzando deliberatamente il quadro regolamentare e le politiche pubbliche. Questa tendenza ha portato a un cambiamento nel rapporto tra le grandi imprese tecnologiche e le istituzioni pubbliche.

? Cosa sapere I magnati della Silicon Valley come Musk e Thiel guidano il nuovo paradigma tecnologico.. Il controllo delle infrastrutture digitali minaccia la sovranità delle istituzioni pubbliche e delle democrazie.. L’ascesa di una nuova élite tecnologica che mira a sovrapporre il proprio potere decisionale alle istituzioni pubbliche sta ridefinendo i confini del capitalismo moderno attraverso l’ideologia nota come muskismo. Mentre figure come Thiel e Karp vengono spesso analizzate come menti guida, la realtà suggerisce che questi imprenditori siano in larga misura espressione del modello introdotto da Musk, un paradigma che trasforma il controllo delle tecnologie avanzate in uno strumento di dominio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’era del Muskismo: quando i tech-magnate riscrivono le leggi Notizie correlate Non era un polpo: i raggi X riscrivono la storia del fossile da 300 milioni di anni, entrato nel Guinness dei PrimatiPuò sembrare una notizia senza grosso valore, ma da un punto di vista scientifico ha un’importanza rilevante. Realtà on demand. Quando gli algoritmi riscrivono i fattiIl 6 gennaio 2021, mentre migliaia di persone assaltavano Capitol Hill convinte di fermare un furto elettorale, milioni di altri americani...