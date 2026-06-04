I viaggi di Sindbad il marinaio

Laboratorio – La banda dei cinque – Sull’isola del Tesoro. Lettura di alcune pagine tratte da La banda dei cinque – Sull’isola del Tesoro (Mondadori, 2017) di Enid Blyton.A seguire un laboratorio nel quale i partecipanti, attraverso movimento, immaginazione e gioco, potranno esplorare Kirrin. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Fiaba Orientale Sindbad il Marinaio e il Mare Magico

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