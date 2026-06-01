Cannalire a Marchionna | Monumento al Marinaio ripristiniamo il Tricolore
Un consigliere comunale del Partito Democratico ha scritto al sindaco chiedendo di ripristinare la bandiera italiana sui pennoni laterali del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia. La richiesta si riferisce alla rimozione della bandiera dal monumento e mira a ripristinare l'insegna tricolore. La lettera è stata pubblicata e diffusa pubblicamente.
Riceviamo e pubblichiamo una lettera del consigliere comunale del Partito Democratico di Brindisi Francesco Cannalire, indirizzata al sindaco Giuseppe Marchionna, avente a oggetto “il ripristino della Bandiera d'Italia sui pennoni laterali del Monumento Nazionale al Marinaio d'Italia”.Signor. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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