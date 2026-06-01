Cannalire a Marchionna | Monumento al Marinaio ripristiniamo il Tricolore

Notizia in breve

Un consigliere comunale del Partito Democratico ha scritto al sindaco chiedendo di ripristinare la bandiera italiana sui pennoni laterali del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia. La richiesta si riferisce alla rimozione della bandiera dal monumento e mira a ripristinare l'insegna tricolore. La lettera è stata pubblicata e diffusa pubblicamente.