A Porto Corsini è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato ai Caduti del Mare, dedicato alla memoria dei marittimi. La statua di Bucci, recentemente collocata, ora si trova in posizione visibile e può salutare chi arriva dal mare. La cerimonia di scopertura si è svolta ieri, coinvolgendo la comunità locale e rendendo omaggio ai marinai caduti.

Ieri a Porto Corsini si è celebrata la figura del marittimo con lo scoprimento del monumento ai Caduti del Mare. È stato il primo appuntamento del programma di Ravenna Capitale del Mare 2026, aperto dall’alza bandiera e dall’inno nazionale, e concluso con la benedizione dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. A dare il benvenuto è stato Simone Bassi, presidente dell’associazione temporanea di scopo e del Propeller Club, che ha parlato di "un momento molto felice" dopo "più o meno 12 anni" di lavoro. Ringraziamenti a istituzioni, sponsor e sostenitori fattivi, ma soprattutto ad Alberto Bissi, definito il "papà della statua". Bassi ha ricordato come l’opera dello scultore Giannantonio Bucci sia tornata alla sua funzione originaria: il saluto alle navi in entrata e in uscita dal porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno del Marinaio : "La statua di Bucci ora può salutare chi viene dal mare"

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