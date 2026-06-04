I tre porcellini

Notizia in breve

Il lupo dei tre porcellini ha confessato di voler diventare artista, nonostante sia noto come il cattivo del racconto. La nonna gli avrebbe suggerito di seguire questa strada. La sua aspirazione è stata rivelata durante un colloquio con le autorità, che avevano aperto un'indagine sulla sua identità. La figura del lupo, tradizionalmente antagonista, si è così trasformata in un aspirante artista con un sogno diverso da quello che si conosceva.