Domenica 29 marzo alle 17 al teatro di Fagagna si terrà lo spettacolo “I tre porcellini di Pian del Porco”, un adattamento della fiaba tradizionale realizzato da Molino Rosenkranz. Lo spettacolo, rivolto sia a famiglie che ad adulti, utilizza pupazzi e musica dal vivo, presentando un tono ironico e ricco di doppi sensi. Si tratta di una prima regionale in programma nel teatro di Fagagna.

Ironico, giocato su doppi sensi, adatto ad adulti e bambini, con pupazzi e musica dal vivo, “I tre porcellini di Pian del Porco” è l’adattamento ai tempi moderni della classica fiaba ed è un’altra prima regionale che Molino Rosenkranz porta al Vittoria di Fagagna domenica 29 marzo, alle 17.00, in collaborazione con il Comune, per la rassegna Fila a Teatro 2026. La storia affronta temi come la minaccia del progresso o del cambiamento e l'importanza di preservare il proprio spazio vitale. Il pubblico viene trasportato con ritmo e divertimento verso un finale inaspettato. In scena la compagnia Teatro a Dondolo (Trentino Alto Adige) con una produzione ideata da Michela Cannoletta, che cura anche l’animazione mentre la musica dal vivo è affidataa Silvia Lo Sapio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - I tre porcellini di Pian del Porco, a Fagagna nuovo spettacolo per famiglie di Fila a Teatro

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