Biesse SpA | Stefano Porcellini nominato consigliere Deputy CEO e futuro CFO

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. si è riunito il 5 maggio 2026 e ha deciso di cooptare un nuovo membro. È stato nominato Stefano Porcellini come consigliere, Deputy CEO e futuro CFO dell’azienda. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un comunicato stampa. La decisione riguarda un passaggio importante nella struttura dirigenziale dell'impresa.

Biesse S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 5 maggio 2026, ha deliberato la nomina per cooptazione del dott. Stefano Porcellini quale nuovo consigliere di amministrazione della Società. Tale nomina fa seguito alle dimissioni del 30 aprile 2026 della dott.ssa Alessandra Baronciani, per motivi personali, già comunicate nella stessa data sul sito. Contestualmente alla nomina, il Consiglio ha conferito al dott. Porcellini le deleghe e i poteri relativi alla carica di Deputy Chief Executive Officer a diretto riporto del Presidente e CEO, qualificandolo pertanto come consigliere esecutivo non indipendente. Al dott. Porcellini sono state inoltre attribuite le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator, con i relativi poteri operativi e di rappresentanza nei limiti stabiliti dal Consiglio.🔗 Leggi su Panorama.it

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