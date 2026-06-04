I salotti del tempo - il segreto dei duchi di Modrone

Il 7 giugno, le sale di Palazzo Visconti a Milano ospiteranno un evento dedicato ai duchi di Modrone. Durante la giornata, si svolgerà un percorso che ripercorre aspetti della loro storia e del loro ruolo storico. L’evento prevede esposizioni e approfondimenti su aspetti legati alla famiglia e alla residenza storica. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato alla storia locale e alle tradizioni aristocratiche. L’ingresso è aperto a tutti e senza prenotazione.

MILANO – Il 7 giugno, le sale di Palazzo Visconti si trasformeranno nel palcoscenico di un viaggio nel tempo. I Salotti del Tempo®? è un evento che mira a riportare la città nel cuore pulsante del 1847.L’iniziativa, invita i partecipanti a vestire i panni della storia attraverso l'uso di abiti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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