Fatti e misfatti intrighi e segreti di duchi e duchesse alla corte dei Farnese
Tra il 1545 e il 1731, il ducato di Parma fu dominato da una famiglia che ha lasciato tracce di potere e conflitti. La corte dei Farnese si sviluppò in un clima di rivalità interne, passioni proibite e complotti che si intrecciavano tra intrighi e segreti. Durante questo periodo, i duchi e le duchesse guidarono con atteggiamenti spesso ostentati, in un contesto ricco di eventi che hanno segnato la storia della regione.
Per quasi due secoli Parma fu il teatro di una delle corti più potenti e inquietanti d’Italia. Dal 1545 al 1731 i Farnese governarono il ducato tra fasti, ambizioni smisurate, rivalità familiari, passioni proibite e intrighi degni di un romanzo. Dietro le facciate eleganti dei palazzi e delle.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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