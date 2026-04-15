Fatti e misfatti intrighi e segreti di duchi e duchesse alla corte dei Farnese

Tra il 1545 e il 1731, il ducato di Parma fu dominato da una famiglia che ha lasciato tracce di potere e conflitti. La corte dei Farnese si sviluppò in un clima di rivalità interne, passioni proibite e complotti che si intrecciavano tra intrighi e segreti. Durante questo periodo, i duchi e le duchesse guidarono con atteggiamenti spesso ostentati, in un contesto ricco di eventi che hanno segnato la storia della regione.