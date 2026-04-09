Sulle tracce dei Duchi d’Este aneddoti e meraviglie di una storia millenaria

Da secoli, i palazzi, i personaggi e i monumenti di questa regione raccontano storie che risalgono ai tempi del Ducato. Attraverso aneddoti e curiosità, si ripercorrono gli anni di un'epoca che ha segnato profondamente il passato, lasciando tracce ancora visibili nel presente. La narrazione si concentra su figure e avvenimenti che hanno caratterizzato quei secoli, offrendo uno sguardo diretto su un passato ricco di meraviglie e dettagli.

Ripercorriamo gli anni del Ducato attraverso i suoi protagonisti tra storia, aneddoti e curiosità.Palazzi, personaggi e monumenti ci parlano di una storia passata che ancora oggi influenza il nostro presente.Da Cesare d'Este, primo Duca dopo la perdita di Ferrara, all'ultimo sovrano Francesco V. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ferrara nel Rinascimento: il Carnevale degli Este celebra Beatrice d’Este tra storia e suggestioni.Ferrara Rivive il Rinascimento: Il Carnevale degli Este Svela i Volti di Beatrice e Isabella Il Carnevale degli Este si prepara a un’edizione... Leggi anche: Alla scoperta dell'Abbazia di Praglia: una storia millenaria