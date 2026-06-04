I ritrovamenti archeologici attorno alla cattedrale di Notre-Dame

Da ilpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli scavi vicino alla cattedrale di Notre-Dame hanno portato alla luce mura antiche e altri resti archeologici, rivelando strutture che risalgono a periodi storici precedenti. Le operazioni di scavo sono state avviate alcuni mesi fa e sono ancora in corso, con l’obiettivo di riqualificare l’area circostante. I materiali trovati saranno studiati per comprendere meglio il passato dell’edificio e del sito. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli sui risultati delle ricerche.

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Gli scavi iniziati mesi fa in vista della riqualificazione dell'area stanno facendo emergere mura e oggetti di epoche molto diverse Da alcuni mesi un gruppo di archeologi sta conducendo degli scavi nell’area intorno alla cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, e trovando centinaia di oggetti e reperti risalenti a epoche molto diverse tra loro. Le prime individuate sono state delle rovine medievali, sotto le quali sono poi state trovate delle fosse granarie della dinastia merovingia (tra il V e l’VIII secolo) e carolingia (tra l’VIII e il X secolo), e sotto ancora i resti di un insediamento romano del IV e V secolo. Gli scavi erano iniziati a gennaio su richiesta dalla Direzione regionale degli affari culturali (un organismo del ministero della Cultura francese), in vista di un importante progetto di riqualificazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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