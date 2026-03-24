Uno dei più grandi organisti contemporanei, punto di riferimento della scena musicale europea e organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Un virtuoso celebre come strumentista, compositore e improvvisatore, che creerà un ponte fra la tradizione organistica francese e la storia spirituale e civile rappresentata dal Duomo di Monza. E poi un concerto da camera con un giovane quartetto e una chiacchierata sui mondi della musica. Sono gli eventi che accompagneranno gli ultimi appuntamenti dei Monza Music Meetings, la rassegna promossa dall’ Orchestra Canova insieme all’ Accademia Musicale Chigiana di Siena e all’associazione Musicamorfosi, in collaborazione col Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notre-Dame sbarca in Duomo. Arriva l’organista della Cattedrale

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