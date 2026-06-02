francia i tesori nascosti sotto la cattedrale di notre dame a parigi

Notizia in breve

Gli scavi archeologici sotto e intorno a Notre-Dame a Parigi, avviati dopo l’incendio del 2019, hanno portato alla luce oltre 2.000 anni di storia. Il sito, situato nel piazzale antistante la cattedrale, ora è un’area di scoperte uniche. Le attività di scavo hanno evidenziato resti e tracce di edifici e strutture di epoche diverse, offrendo nuovi spunti sulla storia urbana e religiosa del luogo. I lavori continueranno per approfondire ulteriormente i ritrovamenti.