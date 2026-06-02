Francia i tesori nascosti sotto la cattedrale di Notre Dame a Parigi
Gli scavi archeologici sotto e intorno a Notre-Dame a Parigi, avviati dopo l’incendio del 2019, hanno portato alla luce oltre 2.000 anni di storia. Il sito, situato nel piazzale antistante la cattedrale, ora è un’area di scoperte uniche. Le attività di scavo hanno evidenziato resti e tracce di edifici e strutture di epoche diverse, offrendo nuovi spunti sulla storia urbana e religiosa del luogo. I lavori continueranno per approfondire ulteriormente i ritrovamenti.
Gli scavi archeologici effettuati sotto e attorno alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi, in Francia, dopo il devastante incendio del 2019 hanno trasformato il piazzale antistante la cattedrale in un sito archeologico d’eccezione rivelando oltre 2.000 anni di storia stratificata sotto l’Île de la Cité. I media francesi lo hanno già soprannominato lo “scavo del secolo”. Tra le centinaia di oggetti già rinvenuti: una moneta del IV secolo con impresso il volto dell’imperatore Costantino e frammenti di ceramica medievale dipinti con segni che nessun esperto ha ancora decifrato. La nuova piazza dovrebbe essere completata entro il 2028. 2 giugno, La Russa: "Salvini assente? Spiace ma da opposizione neanche capigruppo" Iran, Netanyahu: "Chi trama contro Israele fallirà, regime Teheran cadrà”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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