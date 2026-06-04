Giovedì 4 giugno si sono svolte amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, con incontri tra Francia e Spagna. La Spagna ha affrontato una squadra avversaria, risultando favorita secondo i pronostici dei bookmaker. La partita ha visto la squadra spagnola in campo, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui marcatori. La Francia ha partecipato a un altro incontro, senza dati sui risultati finali.

I pronostici di giovedì 4 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, in campo Francia e Spagna La Spagna è la favorita numero uno per la vittoria del prossimo Mondiale, almeno secondo la maggior parte dei bookmaker. Status che la Roja si è guadagnata grazie allo strepitoso trionfo nell’ultimo Europeo, dimostrando come, oltre a valorizzare la quantità smisurata di talento offensivo, il ct Luis De La Fuente sia riuscito a mettere su un impianto di gioco ben definito nonché a creare un gruppo affiatato e coeso. Oltre alla Spagna, tra le favorite d’obbligo per la vittoria del Mondiale c’è la Francia. I Bleus anche stavolta possono contare su una rosa zeppa di campioni e di talento che non ha eguali tra le altre rappresentative. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 4 giugno: amichevoli internazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I pronostici di lunedì 1 giugno: amichevoli internazionaliLunedì 1 giugno si sono disputate diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali.

I pronostici di martedì 2 giugno: amichevoli internazionaliMartedì 2 giugno si svolgeranno diverse amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, tra cui la partita tra Croazia e Belgio a Fiume.

Temi più discussi: Pronostico Sinner-Cerundolo J quote secondo turno Roland Garros; Coppa del Mondo 2026 Gruppo A, pronostici, migliori quote e scommesse; Ippodromo Caprilli, luci accese per la prima giornata di corse: partenti e pronostici di venerdì 5 giugno; Sinner-Cerundolo al Roland Garros 2026: quando giocano, precedenti e pronostici.

I pronostici di giovedì 4 giugno: amichevoli internazionaliI pronostici di giovedì 4 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, in campo Francia e Spagna ... ilveggente.it

Pronostici di oggi 4 giugno: le amichevoli di Francia e Spagna e le semifinali femminili del Roland Garros ift.tt/VbKoF75 #scommesse #pronostici x.com

I pronostici di giovedì 21 maggio: ultima giornata Saudi Pro League, Eredivisie e BundesligaI pronostici di giovedì 21 maggio, c'è l'ultima giornata della Saudi Pro League e gli spareggi in Eredivisie e Bundesliga ... ilveggente.it

Gestire un torneo globale di pronostici per la Coppa del Mondo FIFA in questo sub per vedere quale fuso orario ha le migliori previsioni reddit