I pronostici di lunedì 1 giugno | amichevoli internazionali

Notizia in breve

Lunedì 1 giugno si sono disputate diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali. Tra queste, incontri tra Norvegia e Svezia, e tra Austria e Tunisia. La Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano, ha partecipato a una di queste partite. Le gare sono state giocate in vari stadi, senza pubblico o con presenza limitata, e sono servite ai team per testare formazioni e strategie prima della fase ufficiale del torneo.