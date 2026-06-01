I pronostici di lunedì 1 giugno | amichevoli internazionali
Lunedì 1 giugno si sono disputate diverse partite amichevoli internazionali in preparazione ai Mondiali. Tra queste, incontri tra Norvegia e Svezia, e tra Austria e Tunisia. La Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano, ha partecipato a una di queste partite. Le gare sono state giocate in vari stadi, senza pubblico o con presenza limitata, e sono servite ai team per testare formazioni e strategie prima della fase ufficiale del torneo.
I pronostici di lunedì 1 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali tra cui Norvegia-Svezia e Austria-Tunisia Continuano le amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, con in campo tra le altre anche la Turchia del commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. Dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale i turchi possono essere la mina vagante del torneo soprattutto se dovessero avere tutti gli uomini in forma. Di gente con qualità tecniche importanti ce n’è parecchia. Nonostante qualche assenza in questa amichevole, come quelle di Calhanoglu e Kenan Yildiz, contro la Macedonia la vittoria è ampiamente alla portata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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