I pronostici di martedì 2 giugno | amichevoli internazionali

Martedì 2 giugno si svolgeranno diverse amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, tra cui la partita tra Croazia e Belgio a Fiume. Entrambe le squadre sono considerate possibili outsider del torneo nordamericano che sta per iniziare.

I pronostici di martedì 2 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali tra cui Croazia-Belgio A Fiume si sfidano due potenziali outsider del Mondiale nordamericano che sta per aprire i battenti, Croazia e Belgio. La selezione di Zlatko Dalic vuole ben figurare anche stavolta, anche se sarà complicato bissare i risultati delle ultime due edizioni, terminate rispettivamente con un secondo (Russia 2018) e un terzo posto (Qatar 2022), piazzamenti tutt’altro che scontati per la nazionale di un paese che non arriva a 4 milioni di abitanti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Modric e compagni si sono qualificati alla rassegna iridata dominando il proprio girone: 7 vittorie in 8 partite, record “sporcato” solo dal pareggio a reti bianche in Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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