Il Calcit ha completato i progetti per la sanità, con un investimento totale di circa 51.500 euro. Tra le iniziative in programma, oltre all’attivazione dello Scudo, è previsto l’avvio di un nuovo data center dedicato alla senologia. La comunicazione è stata fatta da un rappresentante dell'organizzazione, che ha confermato il finanziamento e l’avvio delle procedure. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle caratteristiche tecniche del nuovo data center.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Contando fino all’ultimo centesimo, hanno raggiunto 51mila, 500 euro e spiccioli. Tanti quelli incassati il 2 giugno dal Mercatino dei ragazzi del Calcit, nella data scelta per recuperare quella saltata per maltempo il 10 maggio scorso. Non un record ma un bell’incasso arrivato nel bel mezzo di un ponte festivo e raggiunto anche grazie a un’importante offerta anonima. Presidente Giancarlo Sassoli, finalmente una giornata baciata dal sole, come è andato il Mercatino dei Ragazzi? “Abbiamo raggiunto 51.539 euro, da segnalare anche un’importante offerta anonima. E’ andata bene, considerando che la sera alle 8 è arrivato il temporale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I progetti del Calcit per la sanità, Sassoli: «Oltre a implementare lo Scudo, arriva il data center per senologia»

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