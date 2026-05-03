La guerra ha portato a modifiche nei piani riguardanti i data center, con diversi attacchi ai principali centri di elaborazione dati che supportano varie attività. Questi attacchi, avvenuti in più occasioni, hanno coinvolto infrastrutture critiche e hanno evidenziato vulnerabilità nelle reti di gestione dei dati. Le autorità competenti stanno analizzando le conseguenze e adottando misure di sicurezza più stringenti per proteggere le strutture essenziali.

Dopo vari attacchi ai grandi centri di elaborazione dati fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si sta pensando a come proteggerli La guerra in Medio Oriente è iniziata in un momento delicato per i paesi del Golfo, impegnati da anni in una corsa alla costruzione di grandi data center (cioè centri di elaborazione dati) per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si erano proposti come centri regionali per il settore, attirando investimenti miliardari da aziende come Nvidia, Amazon e Microsoft, grazie alla loro posizione geografica – tra Europa, Asia e Africa – e al basso costo dell’energia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La guerra sta cambiando anche i progetti sui data center

Why Did The Maya Suddenly Abandon Their Cities History For Sleep

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