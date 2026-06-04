I primi minuti in Nazionale maggiore di Samuele Inacio | un bergamasco non giocava in azzurro da quattro anni

Nella partita di ieri sera, un calciatore bergamasco ha debuttato con la nazionale maggiore, dopo quattro anni di assenza. È entrato in campo nei minuti iniziali, indossando la maglia azzurra per la prima volta dal suo ultimo match con la nazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione, segnando un momento di novità per il suo percorso e per i tifosi locali.

Entrato al 90' nell’amichevole in Lussemburgo insieme all’atalantino Ahanor, il fantasista del Borussia Dortmund spezza un digiuno che durava dall’ultima presenza di Andrea Belotti nel 2022 Nella serata delle prime volte, ce n’è una che per Bergamo conta un po’ di più. E non solo perché può essere l’inizio di una lunga serie. Durante Lussemburgo-Italia, nei minuti finali, subentrando al 90', Samuele Inacio ha riportato un po’ di sapore orobico in azzurro: è stato il suo esordio assoluto con la Nazionale maggiore, un momento da ricordare per sempre (e che lui stesso ha ricondiviso sui suoi social in nottata). Pochi minuti in campo, quanti ne bastano per restare impressi nella memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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