Samuele Inacio si veste d’azzurro | il classe 2008 bergamasco va in Nazionale

Samuele Inacio, classe 2008 di Bonate, è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Il calciatore bergamasco, che indossa l’azzurro, entra nel gruppo selezionato dal commissario tecnico.

Un altro talento bergamasco entra nel giro della Nazionale Maggiore. Il classe 2008 Samuele Inacio, cresciuto a Bonate, è tra i convocati del commissario tecnico Silvio Baldini per le amichevoli degli azzurri del mese di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Due partite interlocutorie, passerelle per l’allenatore dell’Under 21 che ha preso ‘ad interim’ le redini dei grandi in attesa che la federazione trovi un nuovo presidente e di conseguenza una nuova guida anche in panchina. Nel frattempo, l’ex allenatore di Pescara, Palermo, Empoli, Carrarese (e molte altre) ha deciso di sposare la linea verde, escludendo di fatto tutti i big eccezion fatta per il capitano Gigio Donnarumma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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