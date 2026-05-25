Chi è Samuele Inacio l’italo-brasiliano convocato in Nazionale da Baldini | l’esultanza speciale e il gol davanti al muro giallo

Da notizieaudaci.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un calciatore italo-brasiliano è stato convocato in Nazionale da Baldini. Durante la partita, ha segnato un gol davanti a un muro giallo, con un’esultanza particolare. Tra i portieri, Donnarumma farà da guida ai più giovani. Nella rosa ci sono anche Pio Esposito e Palestra, reduci da impegni precedenti. Tra i nomi più di rilievo, si distingue quello del nuovo convocato, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Donnarumma farà da chioccia ai baby, tra i reduci della Bosnia anche Pio Esposito e Palestra. C’è un nome che più di altri incuriosisce nell’elenco delle nuove convocazioni di Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale. Tra tanti giovani e pochi volti già affermati — con Gianluigi Donnarumma unico vero big del gruppo — spunta quello di Samuele Inacio, attaccante italo-brasiliano classe 2008 che in Germania sta accelerando il proprio percorso con il Borussia Dortmund. Per molti tifosi è una scoperta. Per chi segue il calcio giovanile, invece, il suo nome circola già da tempo. Chi è Samuele Inacio: il figlio d’arte che sta facendo parlare il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

chi 232 samuele inacio l8217italo brasiliano convocato in nazionale da baldini l8217esultanza speciale e il gol davanti al muro giallo
© Notizieaudaci.it - Chi è Samuele Inacio, l’italo-brasiliano convocato in Nazionale da Baldini: l’esultanza speciale e il gol davanti al muro giallo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Dortmund scopre Samuele Inacio: primo gol con i grandi alla terza da titolareVenerdì sera, il calciatore nato a Bergamo e figlio di un ex attaccante brasiliano ha segnato il suo primo gol con i professionisti durante la...

Dortmund batte l’Eintracht: Samuele Inacio firma il primo gol proNel match tra Dortmund e l’Eintracht, il difensore Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol in stagione.

Temi più discussi: Samuele Inacio convocato da Baldini in Nazionale maggiore? Il figlio di Pià verso la prima volta con l'Italia: non ha mai giocato in Under 21; Samuele Inácio, il talento italiano rinnova con il Borussia Dortmund fino al 2029; Il mio Golden Boy sogna il Mondiale con l’Italia, vive per guadagnarsi la convocazione; In Germania credono nei nostri giovani: il Dortmund blinda la stellina italiana di 18 anni.

samuele inacio chi è samuele inacioSamuele Inacio, chi è l'attaccante del Dortmund convocato in nazionale: età, altezza, fidanzata e caratteristiche del gioiello azzurroUn 2008 alla conquista dell’Italia. Samuele Inacio è il fiore all’occhiello della lista dei convocati consegnata da Baldini in ... msn.com

samuele inacio chi è samuele inacioDa Koleosho a Samuele Inácio Piá: i possibili convocati di BaldiniC'è attesa per conoscere l'elenco dei calciatori convocati da Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Gli azzurri scenderanno in campo il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e G ... fantacalcio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web