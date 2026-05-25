Un calciatore italo-brasiliano è stato convocato in Nazionale da Baldini. Durante la partita, ha segnato un gol davanti a un muro giallo, con un’esultanza particolare. Tra i portieri, Donnarumma farà da guida ai più giovani. Nella rosa ci sono anche Pio Esposito e Palestra, reduci da impegni precedenti. Tra i nomi più di rilievo, si distingue quello del nuovo convocato, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza.

Donnarumma farà da chioccia ai baby, tra i reduci della Bosnia anche Pio Esposito e Palestra. C’è un nome che più di altri incuriosisce nell’elenco delle nuove convocazioni di Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale. Tra tanti giovani e pochi volti già affermati — con Gianluigi Donnarumma unico vero big del gruppo — spunta quello di Samuele Inacio, attaccante italo-brasiliano classe 2008 che in Germania sta accelerando il proprio percorso con il Borussia Dortmund. Per molti tifosi è una scoperta. Per chi segue il calcio giovanile, invece, il suo nome circola già da tempo. Chi è Samuele Inacio: il figlio d’arte che sta facendo parlare il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Samuele Inacio, l’italo-brasiliano convocato in Nazionale da Baldini: l’esultanza speciale e il gol davanti al muro giallo

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