Il montepremi del Roland Garros è molto basso rispetto ad altri tornei del circuito, tanto che i premi garantiti ai tennisti sono considerati minimi. La differenza viene coperta principalmente dai ricavi derivanti dall’hospitality, che contribuisce a finanziare il premio complessivo. Secondo un’analisi pubblicata sulla Gazzetta, questa situazione rende i premi dei tennisti di dimensioni ridotte rispetto a quanto si possa aspettare in un torneo di questa portata.

Tutta la caciara sui premi troppi bassi garantiti ai tennisti dal Roland Garros può essere riparametrata dall’analisi finanziaria del torneo parigino che firma sulla Gazzetta Marco Iaria. Che spiega molto bene anche come funzioni una macchina da soldi del genere. La parola chiave è hospitality. Che nel caso Roland Garros si traduce in “oltre 50 aree disseminate nell’impianto, tra lounge private e box a bordo campo, con il catering affidato a Potel et Chabot e le aziende che fanno a gara per esserci”. Il tesoro hospitality. Il dato essenziale è che “l’hospitality pesa ormai per il 20% del fatturato del torneo, pari a 395 milioni nel 2025 e stimato in almeno 400 milioni quest’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - I premi dei tennisti sono “briciole”, per il Roland Garros: basta l’hospitality a finanziare il montepremi

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