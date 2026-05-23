Il Roland Garros 2026 parte domenica 24 maggio con un montepremi record da quasi 62 milioni di euro. Un dato che, sulla carta, racconta un torneo sempre più ricco per i tennisti partecipanti: 61,7 milioni complessivi, con un aumento del 9,53% rispetto all’edizione precedente. Eppure, proprio mentre Parigi inaugura il secondo Slam stagionale, cresce anche la protesta dei tennisti contro gli organizzatori dei Major. Non siamo ancora ai livelli di un vero e proprio boicottaggio (forse è utopia), ma la prima vera protesta è arrivata. Durante il media day, infatti, gran parte dei top player ha limitato le proprie attività con la stampa a soli 15 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros 2026, il montepremi sempre più ricco e le ragioni della protesta dei tennisti. Sinner: “Siamo uniti”

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#RolandGarros 2026 parte con temperature oltre i 30 gradi a Parigi e i tennisti chiedono match serali per evitare il caldo. Djokovic debutta in notturna, mentre Sinner potrebbe seguire lo stesso programma nei prossimi giorni. x.com

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Quando gioca Sinner contro Tabur al Roland Garros 2026, data e orario dell’esordio di JannikJannik Sinner farà il suo esordio con Clement Tabur nel primo turno del torneo del Roland Garros. Sinner sarà in campo lunedì 25 maggio, probabilmente nella sessione serale. Diretta TV su Eurosport. fanpage.it

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