Roland Garros 2026 il montepremi sempre più ricco e le ragioni della protesta dei tennisti Sinner | Siamo uniti
Il torneo di Roland Garros 2026 inizierà domenica 24 maggio con un montepremi di quasi 62 milioni di euro, il più alto di sempre. La cifra complessiva, di circa 61,7 milioni, rappresenta un incremento del 9,53% rispetto all’edizione precedente. I tennisti protestano per le condizioni economiche e il modo in cui vengono distribuiti i premi, mentre alcuni giocatori affermano di essere uniti nella richiesta di maggior trasparenza.
Il Roland Garros 2026 parte domenica 24 maggio con un montepremi record da quasi 62 milioni di euro. Un dato che, sulla carta, racconta un torneo sempre più ricco per i tennisti partecipanti: 61,7 milioni complessivi, con un aumento del 9,53% rispetto all’edizione precedente. Eppure, proprio mentre Parigi inaugura il secondo Slam stagionale, cresce anche la protesta dei tennisti contro gli organizzatori dei Major. Non siamo ancora ai livelli di un vero e proprio boicottaggio (forse è utopia), ma la prima vera protesta è arrivata. Durante il media day, infatti, gran parte dei top player ha limitato le proprie attività con la stampa a soli 15 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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