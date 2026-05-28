Roland Garros Berrettini Cobolli e Arnaldi al terzo turno Ko Darderi e Sinner

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi sono approdati al terzo turno. Sinner e Darderi sono stati eliminati dopo le sconfitte nelle rispettive partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parigi, 28 maggio 2026 - Dopo il ko forzato di Sinner ha lasciato il Roland Garros anche Luciano Darderi. A tenere alti i colori azzurri ci hanno pensato Matteo Berrettini che ha battuto il francese Artur Rinderknech (testa di serie numero 22), Matteo Arnaldi che ha piegato l greco Stefanos Tsitsipas e Flavio Cobolli ha dominato il cinese Yibing Wu. https:sport.quotidiano.nettennissinner-roland-garros-caldo-g9qsnyre Il romano si è imposto in tre set sul campo Philippe Chatrier con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 17 minuti. Il numero 105 del ranking maschile è alla sua prima partecipazione allo Slam parigino dal 2021. Ora al terzo turno affronterà l'argentino Francisco Comesana (102 Atp) che ha battuto l'azzurro Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

roland garros berrettini cobolli e arnaldi al terzo turno ko darderi e sinner
© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland Garros: Sinner, Berrettini, gli italiani e tutti i favoriti. Il punto di Meloccaro sul pri...

Video Roland Garros: Sinner, Berrettini, gli italiani e tutti i favoriti. Il punto di Meloccaro sul pri...

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Berrettini e Arnaldi al terzo turno. Ko DarderiDopo la sconfitta di Sinner, anche Luciano Darderi è stato eliminato al Roland Garros.

Sinner-Cerundolo, secondo turno al Roland Garros col sole di mezzogiorno. In campo anche Cobolli, Arnaldi e DarderiJannik Sinner affronterà domani nel secondo turno del Roland Garros il tennista argentino Juan Manuel Cerundolo.

Temi più discussi: Dove vedere Berrettini-Fucsovics, Cobolli-Pellegrino e Paolini- Yastremska al Roland Garros (in attesa di Sinner); Roland Garros, programma oggi. Da Sinner a Berrettini e Cobolli, orario italiani e dove vederli in tv e streaming; Roland Garros, gli italiani in campo lunedì 25 maggio: dove vederli in tv e a che ora; Roland Garros: Berrettini ritrova il sorriso, bene anche Paolini e Cobolli.

roland garros roland garros berrettini cobolliRoland Garros: Berrettini fa impazzire di rabbia Rinderknech, dà una lezione al pubblico e sogna dopo i crolli di Sinner e SheltonBerrettini riscopre l'amore per il Roland Garros e travolge Rinderknech dando una lezione al maleducato pubblico di casa. E senza Sinner e Shelton Matteo sogna in grande ... sport.virgilio.it

roland garros roland garros berrettini cobolliRoland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederliGiornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Janni ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web