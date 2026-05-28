roland garros berrettini cobolli e arnaldi al terzo turno ko darderi e sinner

Al Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi sono approdati al terzo turno. Sinner e Darderi sono stati eliminati dopo le sconfitte nelle rispettive partite.

Parigi, 28 maggio 2026 - Dopo il ko forzato di Sinner ha lasciato il Roland Garros anche Luciano Darderi. A tenere alti i colori azzurri ci hanno pensato Matteo Berrettini che ha battuto il francese Artur Rinderknech (testa di serie numero 22), Matteo Arnaldi che ha piegato l greco Stefanos Tsitsipas e Flavio Cobolli ha dominato il cinese Yibing Wu. https:sport.quotidiano.nettennissinner-roland-garros-caldo-g9qsnyre Il romano si è imposto in tre set sul campo Philippe Chatrier con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 17 minuti. Il numero 105 del ranking maschile è alla sua prima partecipazione allo Slam parigino dal 2021. Ora al terzo turno affronterà l'argentino Francisco Comesana (102 Atp) che ha battuto l'azzurro Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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