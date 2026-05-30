Roland Garros tris azzurro nel terzo turno | vincono Cobolli Berrettini e Arnaldi

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros, con vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel terzo turno. Cobolli ha battuto il suo avversario in tre set, mentre Berrettini e Arnaldi hanno concluso i match rispettivamente in quattro e cinque. Nessun giocatore italiano ha perso, e tutti e tre hanno superato il turno senza perdere un set. La competizione prosegue con altri italiani ancora in gara.

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(Adnkronos) – Anche Matteo Arnaldi approda agli orravi di finale del Ronald Garros, dopo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con tre azzurri qualificati. Bellissima vittoria del tennista Sanremese sul rosso parigino, in un'altra maratona di cinque set, consclusasi al super tie-break con il punteggio di 6-4 6-7 (5-7), 5-7, 6-4 7-6 (10-4) in quattro ore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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