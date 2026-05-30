Roland Garros tris azzurro nel terzo turno | vincono Cobolli Berrettini e Arnaldi
Tre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros, con vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel terzo turno. Cobolli ha battuto il suo avversario in tre set, mentre Berrettini e Arnaldi hanno concluso i match rispettivamente in quattro e cinque. Nessun giocatore italiano ha perso, e tutti e tre hanno superato il turno senza perdere un set. La competizione prosegue con altri italiani ancora in gara.
(Adnkronos) – Anche Matteo Arnaldi approda agli orravi di finale del Ronald Garros, dopo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con tre azzurri qualificati. Bellissima vittoria del tennista Sanremese sul rosso parigino, in un'altra maratona di cinque set, consclusasi al super tie-break con il punteggio di 6-4 6-7 (5-7), 5-7, 6-4 7-6 (10-4) in quattro ore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner
Roland Garros 2026: Cobolli-Berrettini-Arnaldi, tris d’Italia a caccia degli ottaviAl Roland Garros 2026, tre italiani sono ancora in gara: Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
Temi più discussi: Italia avanti tutta al Roland Garros: tris azzurro al day-2; Cobolli perfetto a Parigi: battuto Wu 3-0, è al terzo turno; Roland Garros, Sinner domina Tabur: esordio senza problemi a Parigi; TENNIS – ROLAND GARROS 2026: TRIS DI VITTORIE PER LA PATTUGLIA AZZURRA CON SINNER, ARNALDI E DARDERI. LA COCCIARETTO VIENE ELIMINATA DALLA RUSSA KORNEEVA.
Anche Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Roland Garros. L'Italia fa tris dopo le vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: l'azzurro, al termine di un match maratona di cinque ore, supera il belga Raphael Collignon al quinto set: 6-4. 6-7, 5-7, 6-4, x.com
Anche Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Roland Garros. L'Italia fa tris dopo le vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: l'azzurro, al termine di un match maratona di cinque ore, supera il belga Raphael Collignon al quinto set: 6-4. 6-7, 5-7, 6-4, 7 facebook
Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e Arnaldi(Adnkronos) - Anche Matteo Arnaldi approda agli orravi di finale del Ronald Garros, dopo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con tre azzurri qualificati. Bellissima vittoria del tennista Sanremese sul ... msn.com
Roland Garros 2026: Cobolli-Berrettini-Arnaldi, tris d’Italia a caccia degli ottaviAnche senza la presenza di Jannik Sinner, del cui malore ormai s'è detto e scritto tutto (inclusa la cosa più importante: le sue parole), il Roland Garros ... oasport.it