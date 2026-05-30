Roland Garros tris azzurro nel terzo turno | vincono Cobolli Berrettini e Arnaldi

Notizia in breve

Tre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros, con vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel terzo turno. Cobolli ha battuto il suo avversario in tre set, mentre Berrettini e Arnaldi hanno concluso i match rispettivamente in quattro e cinque. Nessun giocatore italiano ha perso, e tutti e tre hanno superato il turno senza perdere un set. La competizione prosegue con altri italiani ancora in gara.