i paesi arabi del golfo costruiscono alternative

I paesi arabi del Golfo stanno investendo miliardi di dollari in infrastrutture per esportare gas e petrolio senza attraversare lo stretto di Hormuz. Sono in corso progetti per sviluppare rotte alternative e terminal di esportazione, riducendo la dipendenza dal passaggio attraverso lo stretto. Le autorità hanno annunciato nuove pipeline e porti per aumentare la capacità di esportazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sui costi complessivi degli investimenti.

Per esportare gas e petrolio senza passare dallo stretto di Hormuz: stanno investendo miliardi di dollari, ma i rischi e i problemi restano I paesi arabi del golfo Persico stanno cercando alternative allo stretto di Hormuz per esportare il petrolio e il gas naturale che producono. Con poche eccezioni di cui parleremo, al momento le alternative sono poche e inadeguate: i paesi del Golfo stanno investendo miliardi di dollari per costruirne di nuove o ampliare quelle già esistenti, anche se non esistono soluzioni definitive e rimangono molti rischi. Prima dell’inizio della guerra in Medio Oriente, praticamente tutte le esportazioni di petrolio... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Geography of Betrayal - Why Saudi Arabia is Trading the UAE for a Turkish Military Alliance

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Appartengo alla destra moderata,all'area dei liberal conservatori, filo atlantista, pro Ucraina, pro Israele, pro Paesi Arabi del Golfo e anti Iran,anti Hamas e Hezbollah Ciò premesso dico NO, non voterei per Vannacci. SI per #FdI @GiorgiaMeloni x.com

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