I paesi arabi del Golfo non si sono solo difesi

Secondo fonti non ufficiali, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita avrebbero condotto operazioni militari segrete contro l'Iran durante un conflitto recente. Le azioni sarebbero state portate avanti senza annunci pubblici e i dettagli non sono stati ufficialmente confermati, ma si parla di interventi condotti in modo autonomo dai due paesi arabi del Golfo. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni nella regione, che coinvolge più attori e interessi.

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