Perché l’attacco segreto degli Emirati Arabi all’Iran rischia di trascinare in una guerra totale i Paesi del Golfo

Nella giornata del 13 maggio 2026 si sono diffuse notizie di un attacco segreto condotto dagli Emirati Arabi Uniti contro l’Iran, mentre nelle stesse ore si concludeva un accordo di tregua tra gli Stati Uniti e Teheran. La notizia ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di un’escalation militare nella regione del Golfo, dove i conflitti tra i diversi Paesi coinvolti sono spesso caratterizzati da tensioni e operazioni nascoste.

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Roma, 13 maggio 2026 – Un attacco segreto. Un colpo inferto all’Iran dagli Emirati Arabi Uniti proprio mentre Trump “siglava” la tregua con Teheran. Un retroscena raccontato nelle ultime ore dai media statunitensi che rischia di allargare il conflitto, trascinando in guerra come “parti attive” i Paesi del Golfo che sino ad ora erano stati coinvolti come obiettivi delle rappresaglie iraniane ma che non avevano direttamente risposto agli attacchi. Trump: Tregua con Iran è 'in fin di vita', la loro proposta è una schifezza (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’attacco emiratino all’Iran A rilanciare la questione nella ultime ore è...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché l’attacco segreto degli Emirati Arabi all’Iran rischia di trascinare in una guerra totale i Paesi del Golfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Perché l’Iran colpisce gli Emirati più degli altri Paesi del Golfo? Guerra in Iran, Trump: “Nuova guida non durerà senza approvazione Usa”. Giallo su primo attacco degli Emirati ArabiTEHERAN – Il presidente americano Donald Trump ha avvertito che la prossima Guida Suprema iraniana “non durerà a lungo” se non otterrà l’approvazione... Temi più discussi: Iran: l’ambasciatore Usa all’Onu conferma l’uso di Iron Dome da parte degli Emirati; Dagli Emirati a Riad, il Golfo in guerra (segreta) con Teheran; Iran attaccato anche dagli Emirati Arabi Uniti: raid segreti con droni e missili contro raffinerie di Lavan in aprile; Sudan, RSF attaccano con droni l'aeroporto di Khartoum, governo: Emirati Arabi ed Etiopia convolti nel bombardamento. Il segreto che non è mai stato veramente segreto. Come Israele, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita hanno costruito un'architettura nascosta che si è sviluppata per sette decenni. reddit Perché il ruolo degli Emirati Arabi può cambiare la guerra nel GolfoSecondo il Wall Street Journal, gli Emirati avrebbero colpito obiettivi iraniani, segnando un possibile cambio di ruolo nel conflitto. Se confermato, l’attacco avvicinerebbe Abu Dhabi a Israele e agli ... tg24.sky.it Perché gli Emirati Arabi Uniti sono usciti dall’OpecIl motivo è solo apparentemente legato alla guerra in Iran. La decisione è invece la conseguenza di un mercato petrolifero cambiato radicalmente Leggi ... internazionale.it