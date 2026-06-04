A oltre una settimana dall’insediamento del nuovo sindaco, la squadra di governo non è ancora formata. Oggi l’assemblea del Partito Democratico si riunisce per affrontare i temi legati alla composizione della Giunta. L’insediamento ufficiale si è svolto a Palazzo di Giano, ma ancora mancano le nomine definitive. La discussione tra i membri del partito riguarda le scelte politiche e le nomine da confermare. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche di completamento del nuovo esecutivo.

PISTOIA A più di una settimana dall’insediamento ufficiale a Palazzo di Giano, la squadra di governo a fianco del neo sindaco Giovanni Capecchi non è ancora pronta. Niente di così scandaloso, come si evoca da più parti, se si pensa che la Giunta “Tomasi-2”, quindi anche più facile da comporre della prima, divenne ufficiale dopo venti giorni dal responso delle urne, però è opportuno iniziare a stringere i tempi. Un passaggio decisivo, seppur non ci siano argomenti che fanno pensare ad una ennesima resa dei conti interna, è quello di stasera quando è stata convocata l’assemblea comunale del Partito Democratico con la segretaria Irene Bottacci, anche lei in pole position per entrare in Giunta, che farà partire l’analisi, a freddo, del voto visto che il Pd, pur essendo la prima forza politica della città, non esprime direttamente il sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nodi da sciogliere. In attesa della Giunta. Oggi l’assemblea del Pd

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