L’aeroporto di Sant’Egidio rimane senza un aumento di capitale deciso in via definitiva, poiché la società di gestione non ha ancora completato la valutazione necessaria per procedere. La decisione di rinviare l’incremento di risorse è stata comunicata ufficialmente, lasciando in sospeso le intenzioni di rafforzare il capitale sociale. Al momento, non ci sono piani concreti per riprendere l’iter, in attesa di ulteriori valutazioni sulla situazione della società.

Niente aumento di capitale – almeno per adesso – per la Sase, società che gestisce l’aeroporto di Sant’Egidio. La Regione ha preso una pausa e nell’assemblea della settimana scorsa ha rinviato questo importante passaggio. È quanto emerge dal documento istruttorio allegato alla delibera della Giunta, che entra nel merito di un’operazione ritenuta "necessaria ma non ancora sufficientemente approfondita sotto il profilo economico e patrimoniale". Il punto di partenza è chiaro: l’aumento di capitale non nasce da una scelta discrezionale, ma da un obbligo normativo. Dopo il superamento della soglia dei 300mila passeggeri annui, comunicato da Enac nel luglio 2025, la società deve adeguarsi ai requisiti minimi di capitalizzazione previsti per i gestori aeroportuali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nodi da sciogliere dell’aeroporto. Sase, aumento di capitale rinviato: "Manca valutazione della società"

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