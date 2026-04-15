Adesso parlo io Episcopo in attesa dei partiti per sciogliere alcuni nodi | Non sto traccheggiando

La sindaca ha affermato di non essere in attesa di indicazioni dai partiti e di non traccheggiare, ribadendolo ai capigruppo di maggioranza e in un’intervista. Attualmente, si trova in una fase di attesa per risolvere alcune questioni politiche, ma dichiara di mantenere una posizione ferma. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un incontro con i rappresentanti della maggioranza e successivamente a un'intervista pubblica.

“Non sto traccheggiando”. La sindaca Maria Aida Episcopo lo ha detto a chiare lettere ai capigruppo di maggioranza e lo ripete in un’intervista a cuore aperto. Aspetta le forze politiche che hanno ancora qualche nodo da sciogliere per trovare la quadra.Non sta tergiversando, temporeggiando o.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Si andrà alle urne 24 e 25 maggio. Tra i partiti tanti nodi da sciogliereSi andrà alle urne il 24 e 25 maggio per eleggere il prossimo sindaco di Fermo con eventuale turno di ballottaggio fissato il 7 e l’8 giugno. Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: "Il mondo mi è caduto addosso. Adesso parlo io"